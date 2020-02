Gattuso in conferenza: “Contento della gara di oggi, mi è piaciuta la compattezza”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso nella sala stampa della Sardegna Arena ha commentato la gara di campionato giocata contro il Cagliari.

“Rispetto all’Inter abbiamo giocato 20 metri più avanti. Venire a giocare in questo stadio non è mai facile anche se il Cagliari in questi ultimi tempi non ha fatto buoni risultati.

Sono contento della partita che abbiamo fatto ed è quello che dovevamo fare. Mi è piaciuta la volontà e come siamo stati in campo. Sono molto molto contento.

Ancora non mi fido. A fine partita mi hanno chiesto un giorno di riposo ma no,nessun giorno di riposo perché bisogna ancora pedalare. Abbiamo bisogno di vivere lo spogliatoio.

E’ una squadra che tecnicamente non ho nulla da insegnare, ma dovevano capire cosa dobbiamo fare. E’ mancata la compattezza che oggi abbiamo trovato a partire dalla difesa per come è salita e come ha lavorato di reparto.

Le qualità di Mertens non devo dirla io. Non mi sorprende il gol che ha fatto ma che con qualità e furbizia fa diventare semplici le cose difficili. Peccato che ha 33 anni. Il club sa cosa penso di ogni singolo calciatore e ora dobbiamo parlare delle qualità e dell’aiuto che ci sta dando Dries.

Elmas ha forza fisica alla quale riesce ad abbinare qualità Se resta con i piedi per terra può fare grandi cose.

Mi aspettavo questo Cagliari anche se inizialmente mi aspettavo la difesa a tre. Ieri abbiamo provato anche cose sul loro possibile 3-5-2. L’abbiamo preparata con il 3-5-2 e il 4-2-3-1.

Non ci deve essere il Napoli di Rino Gattuso ma ci deve essere un Napoli che deve fare bene le due fasi e quando sono arrivato non siamo riusciti a fare bene quella difensiva.

Mi piace avere un gioco organizzato e mettere i giocatori nello sfruttare la meglio le loro qualità. Appena arrivato non ho messo i ragazzi di esprimere al meglio le loro qualità”.

