Cagliari-Napoli 1-4: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 15° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Cagliari alla Sardegna Arena. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Approccio positivo alla gara affrontata con la giusta concentrazione che ha permesso alla squadra di essere subito padrona del campo e di gestire la partita. Manovra fluida e bene il palleggio soprattutto quando la squadra gioca con massimo due tocchi. Restano due problemi da risolvere per pensare di volare alto: troppe leggerezze in fase di disimpegno e nei contrasti in fase difensiva, malgrado i quattro gol segnati sono ancora poche le occasioni concretizzate in base a quelle create (14 in questa partita).

OSPINA: S.V. – Incolpevole sul gol non è chiamato in causa.

DI LORENZO: 6 – Positivo in fase offensiva, controlla bene Sottil che non è certo un fulmine di guerra ma commette alcune leggerezze nei disimpegni.

MANOLAS: 6 – Controlla Simeone senza concedergli nulla ma anche lui macchia la sua prestazione positiva con una leggerezza in fase di disimpegno.

MAKSIMOVIC: 5,5 – Esce bene palla al piede in qualche occasione ma oltre a qualche disimpegno azzardato è sembrato poco determinato in occasione del gol cagliaritano.

MARIO RUI: 6,5 – Corre lungo tutta la fascia dando un valido contributo in entrambe le fasi.

FABIÁN: 5,5 – Croce e delizia di questa squadra. Alterna momenti di buon calcio ad altri dove si distingue per superficialità e poca cattiveria soprattutto in fase di rifinitura.

BAKAYOKO: 6 – Giocate semplici e concrete, bene anche in fase di non possesso anche se ogni tanto ha dei…lapsus di gestione palla.

ZIELINSKI: 8 – Due gol splendidi, il secondo da grande campione. Ma oltre i gol ha dato imprevedibilità alla manovra senza dare riferimenti agli avversari. Se il polacco riesce a dare continuità a prestazioni del genere…

LOZANO: 7 – Cerca lo spunto sulla fascia per creare superiorità numerica, ripiega in difesa costringe gli avversari a commettere falli poi segna anche il gol della sicurezza.

PETAGNA: 5,5 – Fa a sportellate con i difensori avversari, gioca di sponda con i compagni ma per arrivare alla sufficienza è mancata la pericolosità in zona gol.

INSIGNE: 7 – Il gol su rigore mette il sigillo a una gara giocata con sacrificio a disposizione della squadra, fa da regista e si fa notare anche in fase di non possesso.

ELMAS (dal 77′ al posto di Zielinski): 6 – Entra bene in partita risultando utile in entrambe le fasi.

POLITANO: (dal 77′ al posto di Petagna) 6 – Subito in partita porta pericoli alla porta avversaria.

LOBOTKA (dall’ 87′ al posto di Bakayoko): S.V. – Pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

GHOULAM (dall’87′ al posto di Mario Rui): S.V. – Pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

RRAHMANI (dall’87′ al posto di Manolas): S.V. – Pochi minuti giusto per fare il suo esordio in azzurro.

ARBITRO MANGANIELLO (di Pinerolo): 6,5 – Arbitraggio positivo sia nelle valutazioni dei falli che delle varie situazioni di gara.

