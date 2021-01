Cagliari-Napoli1-4: per gli azzurri sesta vittoria consecutiva in Sardegna e primo rigore stagionale

Nella quindicesima giornata di campionato il Napoli affronta il Cagliari alla Sardegna Arena.

90′ – FINISCE LA PARTITA – Senza recupero Managniello fischia la fine della gara: Cagliari-Napoli 1-4.

86 ‘ – Tripla sostituzione Napoli. Entrano Rrahmani, Ghoulam e Lobotka al posto di Mario Rui, Bakayoko e Manolas.

85′ – GOL NAPOLI – Insigne trasforma il rigore alla destra del portiere.

85′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

85′ – RIGORE NAPOLI – Tiro di Di Lorenzo intercettato con le mani da Caligara rigore netto per gli azzurri. .

83′ – Doppia sostituzione Cagliari. Entrano Pavoletti e Caligara ed escono Simeone e Joao Pedro.

82′ -Occasione gol Napoli. Politano si incunea sulla destra e da posizione ravvicinata ma decentrata costringe Cragno all’ennesima parata non facile.

77′ – Doppia sostituzione Napoli – Elmas e Politano sostituiscono Petagna e Zielinski.

75′ – GOL NAPOLI – Sugli sviluppi dell’angolo dopo un batti e ribatti è Lozano a mettere in gol.

75′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

74′ – Occasione Napoli. Cross di Di Lorenzo Lozano di testa ma Cragno devia in angolo

71′ Ammonizione Napoli. Zielinski entra deciso su Nandez e per lui scatta il giallo.

69′ – Occasione gol Napoli. Insigne entra in area dalla sinistra serve un gran pallone per Lozano che centralmente tira addosso al portiere.

68′ – Sostituzione Cagliari. Esce l’attaccante Sottil entra il difensore di fascia Tripaldelli.

65′ – ESPULSIONE CAGLIARI – Lozano scatta al limite dell’area atterrato da Lykogiannis. per lui è il secondo giallo e quindi rosso con il Cagliari che resta in dieci.

62′ – GOL NAPOLI – Di Lorenzo scatta sulla destra centra per Zielinski che di classe contralla e di esterno sinistro realizza la sua doppietta.

62′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

61′ – GOL CAGLIARI – Nandez vince un contrasto e smista sulla destra il cross finisce sui piedi di Joao Pedro dopo un intervento non determinato di Maksimovic, Ospina battuto ed è 1-1.

56′ – Sostituzione Cagliari. Esce Gaston Pereiro ed entra l’attaccante Tramoni.

53′ – Ammonizione Cagliari. Sottil trattiene vistosamente Di Lorenzo e si merita un giallo.

16:04 – SI RIPARTE, il Cagliari batte il calcio d’inizio della ripresa.

46′ – FINE PRIMO TEMPO – Cagliari-Napoli 0-1, gol di Zielinski al 25′.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

38′ – Occasione gol Napoli. Sugli sviluppi d’azione d’angolo Insigne pesca solo in area Manolas che sfiora solo la palla in acrobazia e permette a Cragno di respingere su Bakayoko che batte in porta ma il tiro deviato non inganna Cragno.

35′ – Occasione gol Cagliari. Nell’impostazione dell’azione dal basso Manolas tocca con troppa sufficienza per Maksimovic consentendo a Simeone di conquistare palla e battere in porta con Ospina fuori posizione ma la palla termina per fortuna fuori.

30′ – Ammonizione Cagliari. Brutto intervento di Lykogiannis su Lozano: per il difensore rossoblù è giallo meritato, per l’attaccante azzurro sono necessarie le cure mediche.

27′ – Occasione Napoli. Bella manovra del Napoli che giocando a due tocchi porta Lozano al tiro che termina di poco a lato.

25′ – GOL ZIELINSKI. Di Lorenzo scende sulla destra centra rasoterra per Petagna che fa da sponda per Zielinski che di sinistro insacca all’incrocio dei pali.

25′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

23′ – Occasione Napoli. Dopo uno spunto di Lozano sulla destra Insige arriva al tiro che termna di poco alto ma fa tremare il portiere avversario.

22′ – Tripla occasione gol Napoli. Dopo un buon palleggio gli azzurri arrivano al tiro da posizione favorevole prima con Petagna e poi con Insigne ma i tiri sono ribattuti dal muro avversario poi Mario Rui a porta vuolta di destro calcia alto.

20′ – Si vede il Cagliari. Spunto sulla destra di Gaston Pereiro il cros pesca in area Joao Pedro che di testa manda alto sulla traversa.

13′ – Occasione Napoli – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Insigne si trova solo in posizione favorevole ma appena decentrata e calcia fuori.

12′ – Occasione gol Napoli – Insigne ruba palla e permette a Fabiàn di tirare di prima intenzione ma Cragno si fa trovare ancora protnto.

1′ – Occasione gol Napoli – Zielinski decentrato sulla destra dal limite dell’area calcia forte ma Cragno para con qualche difficoltà.

ORE 15:03 – SI PARTE, è il Napoli a battere il calcio d’inizio del primo tempo.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin; Sottil, Gaston Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

A disposizione: Aresti, Vicario; Pisacane, Tripaldelli, Pinna, Boccia; Oliva, Caligara; Tramoni, Luvumbo, Cerri, Pavoletti, Contini. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

A disposizione: Meret, Contini; Hysaj, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka, Elmas; Politano, Llorente. All. Gattuso.

Questa la sestina arbitrale dell’incontro.

ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo;

assistenti di linea: Baccini e Colarossi;

IV uomo: Dionisi;

addetto al VAR: Mariani;

assistente al VAR: Passeri.

