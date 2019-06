Calcioscommesse: dalla Spagna spunta il nome di Immobile

Immobile coinvolto nel caso Oikos insieme al Forsinone. L’attaccante italiano sarebbe ricollegabile ad un giro di scommesse che coinvolge anche la Spagna:

E’ venuto fuori il nome di Ciro Immobile e il tentativo di combine di una partita di Serie A nelle carte dell’inchiesta ‘Oikos’, in Spagna, che ha già portato a diversi arresti fra dirigenti e calciatori. Il nome dell’attaccante della Lazio, secondo AS e Marca, compare in una conversazione fra l’indagato Aranda e un italiano, Mattia Mariotti, coinvolto nel gioco d’azzardo illegale nel nostro paese, che parla di Immobile come un suo cliente abituale. Secondo il rapporto della polizia spagnola, Mariotti parlando con Aranda il 2 aprile 2019, dichiara di poter contattare i giocatori del Frosinone, squadra poi retrocessa, per combinare una partita di campionato.

Comments

comments