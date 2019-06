Livio Varriale, giornalista e scrittore, ha scritto un messaggio su Twitter parlando dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus:

“Oggi da Ischia ho avuto la conferma che Sarri sia stato in bilico e che la Juve davvero ha tentato per Guardiola. Una fonte diretta, e Giampaolo ancora deve passare al Milan. Se le due presentazioni avverranno in concomitanza, significa che vi ho raccontato bene le dinamiche”.

Comments

comments