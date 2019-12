Calemme: “Il Real è molto interessato a Fabian, lui vuole i Blancos”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Bernabeu Digital dove ha parlato dell’interesse del Real Madrid per Fabian.

Innanzitutto Mirko, come sta il fenomeno Fabian a Napoli? Perché qui ogni volta che gioca nazionale…colpisce tutti.

“L’anno scorso ha fatto prestazioni eccezionali e la gente era pazza di lui. Ma ora sta avendo delle performance al di sotto del suo livello a causa della crisi che sta vivendo Napoli e che ha significato il licenziamento di Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso spera di poter recuperare quella buona forma perché finalmente può giocare nella sua posizione naturale, qualcosa che non è stato in grado di godere da quando è venuto qui. “

E quale potrebbe essere la chiave di quella grande irruzione a Napoli?

“È arrivato la scorsa stagione senza molte aspettative, la gente non si aspettava un fenomeno come ha dimostrato in alcune sezioni della stagione. La verità è che non ci è voluto molto tempo per adattarsi al gioco di Ancelotti, per il quale ha accettato di venire qui a Napoli, e ora il club cerca la firma di un centrocampista più difensivo come Lobotka (Celta) per dare più libertà a Fabian, che può giocare nella sua posizione naturale perché si è visto che perde le facoltà occupando la posizione di cui Jorginho era precedentemente responsabile. “

Impressionato da quel fenomeno sembra persino il Real Madrid. E’ davvero interessato a lui?

“Sì, è molto interessato. Dall’estate scorsa c’erano già dei contatti molto seri con i suoi rappresentanti e con il Napoli, ma Fabian voleva restare. Tuttavia, l’anno prossimo la cosa potrebbe cambiare perché il Napoli potrebbe accettare la sua vendita e il giocatore vorrebbe giocare a Madrid “.

E come potrebbe il Real Madrid ottenere la sua firma?

“Beh, il Real dovrebbe offrire tra 80 e 100 milioni. Penso che con quell’importo il Real Madrid avrebbe buone opzioni per ottenere la sua firma perché Napoli finirà per rinunciare ai 180 che chiede attualmente. Tutto dipenderà anche da questa seconda parte della stagione e dall’Europeo perché il Napoli non lo venderà prima di questo torneo perché sa che può aumentare il suo valore “.

In Italia si legge che stanno già cercando di rinnovarlo. Un rinnovo renderebbe difficile il trasferimento?

“Non avrebbe dovuto. Fabián rinnoverebbe solo se Napoli aumentasse il suo stipendio, qualcosa che sicuramente farà e se la sua clausola non superasse i 100 milioni. Entrambe le parti non hanno ancora parlato di clausole perché hanno altri rinnovi più urgenti come Mertens, Callejon o Maksimovic. Una volta completati i rinnovi di questi giocatori, il club contatterà gli agenti Fabian. “

Comments

comments