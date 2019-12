Haaland-Borussia, Raiola dimentica la Juve: “La squadra più vicina è stata lo United”

Aldilà di quanto sia passato in Italia, Haaland è la Juventus non sono mai stati poi così tanto vicini, a confermarlo lo stesso agente del ragazzo: Mino Raiola.

“Quando hai 19 anni magari preferisci non andare in Premier League. L’offerta del Manchester United era buona, ma non è stata una questione di soldi. Semplicemente il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia Dortmund. Il club con cui ha avuto il contatto più diretto è stato il Manchester United, è la società che ha parlato di più con lui. Chiaramente Haaland ha sentito che in questo momento non era il passo giusto per la sua carriera”.

