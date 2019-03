Callejon contro l’amico fin dai tempi del Real Madrid, Cristiano Ronaldo

Una partita speciale quella di questa sera per José Maria Callejon, che ritrova l’amico fin dai tempi del Real Madrid; pronto a fare il suo contro una delle sue vittime preferite.

La Gazzetta dello Sport mette in chiaro quello che, quasi sicuramente, sarà uno dei giocatori chiave della partita di stasera. La musa ispiratrice di José Maria Callejon è proprio la Juventus; fino ad ora 3 gol e 3 assist alla vecchia signora.

“La Juventus è una «nemica carissima» che diviene Musa ispiratrice, perché ci vuole poco, a volte basta veramente un clic, per andare a cogliere la vocazione di José Maria Callejon a farle male, prendendola alle spalle, un tocco e via per segnare o per sistemare comodo, sul piedino di Mertens, come all’andata, l’assist colossale.

E quando proprio è impossibile riuscire a scappare al difensore, né le giocate riescono ad arrivare a Callejon, esiste sempre una terza via, andarsene alla bandierina, sistemare il pallone, prendere una breve rincorsa, calciare di collo-interno, con i giri giusti e imprimere forza alla parabola, affnché l’impatto sia devastante ,come nell’aprile scorso, Juventus Stadium, con Koulibaly capace d’arrivare in cielo, dove l’aveva spedito l’«amico geniale».”

