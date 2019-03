Da Torino arriva un attacco a De Laurentiis: “Stufi di sentire sempre le stesse cose”

Dopo le parole di De Laurentiis, che ha lanciato ancora sospetti sul campionato, arriva un attacco dal portale tuttojuve.

Le parole di De Laurentiis dell’altro giorno non hanno lasciato indifferenza, come si scopre oggi. Il portale tuttojuve replica e attacca, anche se in modo indiretto, il presidente del Napoli. Questo quanto si legge sul portale:

“Ci hanno stufato, ma ormai questo vale da tempo, sentire sempre le stesse cose, la Juventus vince per strane cose, quando lo fa da sette anni, forse diventeranno otto, ma ogni volta ci tocca sentire o leggere parole che parlano di gatta ci cova, di movimenti strani, quando sarebbe molto ma molto più semplice dire che gli altri sono più bravi.

Sempre le solite storie, come se facesse comodo a qualcuno che la Juventus vinca sempre, quando la verità è il contrario, prima erano gli arbitri a incidere, ora il Var ad influenzare i campionati, dopo che lo stesso Var era chiamato come il salvatore e la panacea di tutti i mali, cosa che poi non è diventata realtà, visto che i bianconeri vincono con merito.

Speriamo che questi lamenti e polemiche durino ancora a lungo sono la miglior certezza di continuità di vittoria.”

Insomma, già da ora si avvertono i climi tesi di un match molto sentito.

