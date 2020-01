Il Napoli di Josè Callejon domenica, alle 20.45, riceverà la visita della Juventus di Ronaldo e compagni. Partita fondamentale per uscire dalla crisi.

Momento totalmente negativo per Callejon che non trova il gol in Serie A proprio dalla sfida con la Fiorentina, 19 partite fa.

Quale miglior momento per ritrovare la forma se non la sfida contro la Juventus? Lo spagnolo ha segnato 4 gol ai bianconeri in carriera. Di più solo a Lazio (6) e Verona (5).

