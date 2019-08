Campagna abbonamenti Napoli, la BCC si fa avanti

La campagna abbonamenti del Napoli non è ancora decollata del tutto, arrivata a 9 mila tessere vendute e la BCC si fa avanti.

Per la campagna abbonamenti del Napoli non si può ancora parlare di grandi numeri; per ora sono 9 mila tessere vendute. Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo, ha spiegato un’iniziativa che effettuerà la banca per i tifosi napoletani.

Per chi sarà possibile, sarà messo a disposizione un finanziamento proprio per acquistare l’abbonamento del Napoli. Di seguito il comunicato con cui il presidente ha parlato di questa iniziativa:

“Il Napoli è parte integrante del cuore del più grande popolo esistente al mondo: quello dei napoletani. Però ora i napoletani vogliono vincere. Anche nel calcio. Perché abbiamo vinto sempre in tutti i campi. Ora però ci attendiamo di vincere il campionato italiano.

Speriamo in un grande acquisto anche se Milik quest’anno farà 30 gol. Noi vogliamo solo persone felici di venire a Napoli. E non coloro che la utilizzano. Per business. Napoli è cuore. Napoli è vita. Vinceremo con il sostegno del pubblico napoletano.

La Bcc di Napoli la banca di Napoli per Napoli è pronta a finanziare ai singoli tifosi (che hanno i requisiti di bancabilità) l’acquisto degli abbonamenti. Insieme si vince. Sempre con Napoli nel cuore.“

