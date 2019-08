Campana, il Napoli non molla: domani la risposta, c’è accordo col club

Leonardo Campana, attaccante ecuadoregno classe 2000 del Barcellona di Guayaquil, capocannoniere dell’ultimo mondiale Under 20.

Il Napoli non ha mollato Leonardo Campana, attaccante di origine ecuadoregna (ha passaporto spagnolo) classe 2000 e attualmente in forza al Barcellona di Guayaquil. Secondo Tuttosport, Il Napoli ha pregato il papà del capocannoniere all’ultimo mondiale Under 20 ed il suo agente (Pena) di aspettare fino a domani per sapere se può essere fatto valere l’accordo già esistente con il club ecuadoriano: 5 milioni per il cartellino, più il 25 per cento nella futura rivendita. Campana ha anche due proposte dalla Spagna, ma la sua priorità resta il Napoli.

