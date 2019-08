Del Genio: “James infortunato, il Napoli ha ragione nel volere il prestito”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Tele A della situazione di James Rodriguez, sempre nel mirino del Napoli in questo mercato.

“A maggior ragione il Napoli vorrà sentire parlare solo di prestito perché ha dubbi di natura fisica. Puoi valutarlo e capire la tenuta fisica. Spesso ha avuto problemi (25 gare out negli ultimi 2 anni al Bayern) e io sono d’accordo nel non comprarlo e fargli un quadriennale. Si disse invece di problemi fisici per Lozano, ma era falso, ha avuto problemi dovuti alle botte che prende perché subisce tanti falli”.

