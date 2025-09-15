Canale 8 Bucciantini:”Il Napoli ha spostato la geografia del calcio italiano”.

Canale 8: Il giornalista ed opinionista Sky, Marco Bucciantini, ospite di Silver Mele in ‘Ne parliamo il lunedì’

ha commentato il poderoso avvio di stagione del Napoli, in attesa del suo esordio in Champions:

Il napoli è una squadra allenata con disciplina che diventa scienza e forse è la prima volta che è così più forte delle altre.

A Firenze il Napoli è stato dominante e non si vedeva da tempo un’esibizione così straripante in campionato.

De Laurentiis ha ceduto una fetta di potere ed il Napoli è una filiera diretta.

La stella polare era spostare la geografia del calcio italiano vincendo e rivincendo il tutto con i conti in ordine”.

Lucca?

“È difficile fare l’attaccante di riserva

Lucca per me resta un passo avanti rispetto a Simeone e Raspadori

Champions:

“In generale in Europa ci sono 7/8 squadre più forti del meglio della Serie A ma c’è sempre una sorpresa.

Oggi la Champions non è un’ossessione di Conte che è ossessionato dalla vittoria in generale. Lui vuole un titolo.

L’ossessione Champions ce l’abbiamo noi”.

