Ultim’ora: cambia l’orario del del derby di Roma e cambia anche Pisa-Napoli

Le finali degli Internazionali di Roma di tennis hanno portato a spostare la gara tra Roma e Lazio e dí conseguenza quelle che vedono impegnate squadre che lottano per gli stessi obiettivi, per garantirne la contemporaneità:

“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana

in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico,

è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”.



È quanto ha fatto sapere la Prefettura di Roma, in una nota.

In attesa di comunicazioni ufficiali dalla Serie A,

si va quindi verso la disputa di cinque partite di Serie A lunedì alle 20.45, dopo che inizialmente erano state programmate per domenica alle 12.30:

Roma-Lazio;

Genoa-Milan;

Juventus-Fiorentina;

Pisa-Napoli;

Como-Parma. Nel frattempo la Lega ha annunciato un ricorso al TAR.

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