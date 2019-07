Cantera Napoli, dal 15 luglio al via gli stage: i dettagli

Nasce Cantera Napoli, una scuola non piu’ vista solo come semplice addestramento al calcio, ma sopratutto, per la formazione completa dei ragazzi di oggi.

Così recita il comunicato sulla propria pagina Facebook:

“Tutto e’ iniziato quando Gianluca Festa (cognato di Edoardo De Laurentiis) ha pensato che le fondamenta del settore giovanile dovessero essere costruite da una Scuola Calcio, dove i principi e la filosofia potessero essere inculcati nei ragazzi fin dai loro primi calci. Ma forse non sarebbe bastato e allora si e’ fortemente voluto che la Scuola Calcio Cantera Napoli City, oltre a puntare sugli aspetti tecnico sportivi, prevedesse il rispetto di valori morali, dei comportamenti disciplinari e dei risultati scolastici. Una scuola non piu’ vista solo come semplice addestramento al calcio, ma sopratutto, per la formazione completa dei ragazzi di oggi.Un punto cardine di questo progetto e’ LA NAPOLETANITA’.La Napoletanita’ ,acquisita o di nascita, ha dato vita e spunto allo sviluppo artistico e culturale ad opera di personaggi famosi: attori, cantanti, scrittori, calciatori. Ed e’ proprio questo un primario obbiettivo nel far emergere le origini napoletane nei nostri giovani. Ecco i cardini fondamentali del progetto

Privilegiare il rapporto allenatori/bambini, che deve diventare non superiore di 1 a 10

Premiare i Bambini che hanno raggiunto un ottimo risultato scolastico

Stimolare la valorizzazione dello studio come base fondamentale per essere un buon atleta

Partecipare a Tornei Nazionali e Internazionali

Concludere tutte le partite con il Fair Play Finale (terzo tempo) indipendentemente dal risultato

Migliorare i rapporti con il mondo della scuola media inferiore e superiore, fornendo supporto tecnico con i propri allenatori abilitati anche all’educazione scolastico/sportivo

Il progetto di calcio integrato, fortemente voluto per dare modo a bambini meno fortunati di vivere l’esperienza calcistica, o anche , per i casi piu’ delicati di migliorare l’interazione con gli altri sotto lo sguardo attento di tecnici, psicologi ed esperti di altissimo livello.”

Comments

comments