Castel di Sangro: lavoro tattico per Di Lorenzo, Buongiorno e Natan. Alle 16:15 prevista la conferenza stampa del capitano

Secondo giorno di allenamenti in Abruzzo: stamane parte il coro per Giovanni di Lorenzo: “C’è solo un capitano”. L’azzurro sarà protagonista oggi in una conferenza stampa prevista alle 16:15



Ieri pomeriggio primo giorno di ritiro a Castel di Sangro davanti a 500 spettatori: gli azzurri hanno disputato un’esercitazione sul possesso palla e sul pressing con il gruppo diviso in due squadre e due mini partite, prima di salutare i tifosi. Presenti anche stamattina i Nazionali: Di Lorenzo, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia impegnati da subito sulla tecnica con una serie di palloni sistemati come ostacolo ad un lavoro sui palleggi, poi per loro segue un lavoro atletico: serie di ripetute sulla corsa di fondo come avveniva già per gli altri a Dimaro.

Entrano in campo poi Spinazzola, Ngonge, Mazzocchi, Mezzoni, Cheddira e Zerbin: iniziano un’esercitazione tecnica con i palloni posti come ostacoli. Di Lorenzo e Buongiorno iniziano un’esercitazione tattica difensiva con Stellini e Gianluca Conte. Il capitano viene impiegato da braccetto sinistro e Buongiorno da centrale di una difesa a tre. Si lavora sull’uscita dal basso. Di Lorenzo fa anche il centrale con Buongiorno braccetto di sinistra.

Inizia il lavoro atletico con Antonio Conte per altri sei azzurri: Natan, Rrahmani, Simeone, Anguissa e Politano. Infine si vede in campo l’ultimo gruppetto formato da altri cinque azzurri: Osimhen, Mario Rui, Rafa Marin, Iaccarino e Juan Jesus: impegnati nei palleggi.

Esercitazione tattica per Natan, il brasiliano nella posizione di braccetto di sinistra della difesa a tre si allena sulle uscite dal basso con Gianluca Conte come fatto in precedenza da Di Lorenzo e Buongiorno.

A fine allenamento ci sarà una sessione di autografi all’esterno della tribuna con otto azzurri.

