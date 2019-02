Capello: “Koulibaly è il CR7 del Napoli. Scudetto? Campionato chiuso prima di cominciare”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de Il Mattino presentando Napoli-Juventus, big match della prossima giornata di Serie A.

“Quanto sono distanti Juve e Napoli? Ancora parecchio, nonostante il Napoli stia facendo tutto il possibile per potersi avvicinare. Prendere Ancelotti è un segnale chiaro, ma è evidente che c’è un gap da colmare da parte non solo degli azzurri ma di tutte le altre squadre di A. D’altronde, se la squadra più forte di tutti prende in estate Ronaldo.

Scudetto? Il campionato non può riaprirsi domenica sera perché penso che sia finito quasi prima di cominciare. Chi, oltre al Napoli, può interrompere questa tirannia bianconera? Nel breve penso all’Inter. Perché conosco Suning. È una forza mondiale perché c’è dietro una potenza economica planetaria. Il Ronaldo del Napoli chi è? Senza dubbio Koulibaly. Un difensore mostruoso, talentuoso, tra i migliori al mondo”.

