UFFICIALE – Derby in notturna: Lazio-Roma si giocherà alle 20.30

Il derby di Roma è stato confermato alle 20,30. Nessun anticipo al pomeriggio, come richiesto dalla Questura. Il Prefetto di Roma, Paola Basilone, ha optato per la confermazione dell’orario stabilito dopo una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Sarà dunque derby in notturna sabato sera: Lazio-Roma sarà presidiata da circa 1000 uomini delle forze dell’ordine.