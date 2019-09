Capello: “La difesa del Napoli mi ha sorpreso”

Fabio Capello, allenatore ed opinionista, ha parlato a Radio Deejay e ha commentato le prime due giornate di campionato.

Un Capello sorpreso dalla difesa del Napoli, che ha preso molti gol nelle prime due giornate di campionato. Un fatto dovuto anche al fatto che Manolas e Koulibaly devono trovare l’intesa.

Di seguito le sue parole:

“Fossi negli allenatori della Serie A mi preoccuperei per questi risultati. A livello di organizzazione difensiva bisognerebbe fare qualche pensiero in più. Anche chi giocherà in Champions League avrà pochi minuti veri nelle gambe.

In queste prime due giornate mi ha preoccupato la difesa del Napoli, che l’avevo messa tra le prime tre d’Europa. Devono trovare l’intesa Manolas e Koulibaly. Mi ha sorpreso il primo tempo della Juve contro gli azzurri e la Lazio che nel derby meritava di più-“

