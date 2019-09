CdS – Allan e Insigne, si comincia a parlare di rinnovo

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sui rinnovi in casa Napoli ed ora è il turno di Allan e Insigne; per l’attaccante napoletano proposto un rinnovo al ribasso.

Allan e Lorenzo Insigne cominciano a parlare di rinnovo con il Napoli. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che si sofferma sui casi dei due giocatori.

Il centrocampista brasiliano ha chiesto un incontro alla società per parlare del rinnovo di contratto; per quanto riguarda l’attaccante napoletano invece il suo agente, Mino Raiola, ha ricevuto una proposta di rinnovo dal club con ritocco verso il basso. Una possibilità che sicuramente non ha trovato in Raiola un estimatore.

Comments

comments