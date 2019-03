Carica azzurra alla Red Bull Arena: tifosi del Napoli in massa a Salisburgo

Il Napoli è atteso dal ritorno della gara di Europa League contro il Salisburgo. Alla Red Bull arena potrà contare su un buon numero di tifosi azzurri.

Il 3-0 rifilato al Salisburgo al San Paolo non deve abbassare la guardia del Napoli, in vista del ritorno in Austria. Di sicuro non ha abbassato quella dei tifosi azzurri che si recheranno in massa alla Red Bull Arena, a caccia dei quarti di finale di Europa League. Secondo l’edizione quotidiana de La Gazzetta dello Sport, saranno almeno 1500 i supporters partenopei che occuperanno il settore ospiti. Le previsioni tuttavia sono in costante rialzo, mancano ancora due giorni alla grande sfida.

