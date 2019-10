Casa Verona. Si ferma Pazzini, prove tattiche in allenamento

In casa Hellas Verona proseguono gli allenamenti in vista del match di campionato contro il Napoli in programma sabato 19 ottobre alle ore 18:00 allo stadio San Paolo.

Nella seduta odierna svolta a porte chiuse presso lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, la squadra si è divisa in due gruppi agli ordini di misterJuric. I gialloblu hannosvolto riscaldamento ed esercitazioni tattiche. Domani una nuova seduta, a porte chiuse.

Si ferma Pazzini. Nel corso dell’allenamento di ieri l’attaccante ha accusato una lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, all’adduttore breve della coscia sinistra. Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero.

Nuovo dirigente. Il presidente Maurizio Setti ha nominato Marco Pistoni Chief Revenue Officer, affidandogli il controllo, la pianificazione e lo sviluppo strategico delle attività commerciali, con piena responsabilità su tutte le linee di ricavo del Club. Pistoni ha esperienze di manager nei ruoli di Direttore di Sky Sport Channels, di dirigente del Gruppo Infront e di Managing Director del Gruppo Aser Media. Pistoni ha preso il posto di Gian Luca Schmidt.

