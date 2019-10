Claudio Bandoni, ex calciatore del Napoli: Giro l’Italia in bici da Verona al sud per riportare i valori dell’amicizia tra le due tifoserie”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Claudio Bandoni, ex calciatore del Napoli:

“A Napoli era bello giocare divertendosi, quando allenava Pesaola, che contribuiva molto a tenerci uniti.

Petisso? Giocava sempre a carte e fumava, e i ragazzi vincevano sempre contro lui.

Son partito da Verona e adesso sto andando verso Latina, l’idea è nata tra me e il presidente del Napoli club Verona e Montuori, siccome non mi sembra giusto che Napoli e Verona ogni volta che si incontrano si scontrano allora lo scopo del viaggio in bici è proprio questo cercare di evitare che si verifichino ancora questi episodi di razzismo e violenza.

Noi siamo sempre andati in campo per vincere però ogni volta che finisce bisogna ritornare ad essere amici.

Tra Napoli e Verona, io faccio il tifo per il calcio.”

