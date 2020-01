Casaglia: “Napoli-Juventus? Ecco la chiave tattica della partita”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, matchanalyst:

“Napoli-Juventus? La Juve non è ancora perfetta nella fase difensiva perché è una squadra che fatica per la struttura e le caratteristiche dei centrocampisti a recuperare il pallone. Sarà una gara in cui il Napoli dovrà preoccuparsi delle indivdualità della Juve e Gattuso cercherà di arginare i più importanti. Credo comunque che sarà fondamentale il possesso palla evitando errori nella fase di uscita.

Progressi Napoli? Sicuramente Demme mancava al Napoli, proprio per il suo aspetto tattico. Il fatto di recuperare palloni avvantaggia la squadra, senza dover aspettare ogni volta gli avversari che perdono palla. Ho visto un buon Napoli anche in campionato e l’innesto di Demme è sicuramente utile.

Tridente? Credo che al di là dello schieramento tattico, Sarri non deciderà per il tridente pesante. Penso più ad una soluzione bilanciata con la presenza di uno tra Douglas Costa, Bernardeschi e Ramsey insieme a Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain, ma dipende molto dalle condizioni fisiche”.

