Casarin promuove Rocchi: “Il Var conferma il rosso a Meret”

L’ex arbitro Casarin, sulle pagine del Corriere della Sera, promuove la direzione di Rocchi in occasione della partita di ieri sera.

Sulle pagine del Corriere della Sera l’ex arbitro Casarin promuove Rocchi, anche sull’episodio che ha coinvolto Meret e Cristiano Ronaldo. Questo quanto si legge sul quotidiano:

“Meret al 25’ va incontro a Ronaldo solo verso l’area: il portiere protende le gambe verso quelle di Ronaldo, penetrandone lo spazio con conseguente sbilanciamento e caduta del portoghese. Rosso per Rocchi, confermato dalla tecnologia a disposizione di Irrati che non ha bisogno di richiamarlo al monitor per la conferma.

Secondo tempo con espulsione di Pianjc per doppio giallo. Provvedimento scontato. Rocchi dopo un tocco di braccio di Alex Sandro in area su cross ravvicinato di Fabian Ruiz è pronto alla verifica con Irrati e visto il monitor concede il rigore.“

Comments

comments