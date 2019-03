L’ex juventino Marco Tardelli ha criticato la prova della Juventus a Raisport.

“Il Napoli avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più, ha giocato una grande partita facendo soffrire la Juve. L’unica cosa positiva che ho visto tra i bianconeri è stata la coppia difensiva, Bonucci-Chiellini. Davanti però Cristiano Ronaldo e Mandzukic hanno fatto veramente male. È chiaro che, se la Juve vuole rimontare in Champions, non potrà certo giocare così contro l’Atletico Madrid al ritorno”.

