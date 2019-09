Cassano-Insigne, divertente siparietto in tv

Antonio Cassano, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Real Madrid, si è reso protagonista di un divertente siparietto televisivo con Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro, al termine del match contro il Cagliari, è stato intervistato dai colleghi di Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1 di cui Cassano era ospite, e ha scherzato con il barese quando in studio è stata mostrata una foto che li ritrae insieme: “Rimettiti in forma”. Cassano risponde: “Dai, lui adesso inizia con la storia del peso. Lascialo stare, è esaurito. Sembra un bravo ragazzo, ma in realtà è un figlio di una buona donna”. Insigne si mette a ridere e replica: “Ti sto ancora aspettando a Napoli”. Il siparietto si è concluso con un saluto affettuoso tra i due.

