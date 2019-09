Ceci: “Parlerò con ADL per amichevole col Gimnasia”

Stefano Ceci, storico amico di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live.

“Maradona non ha visto Napoli-Cagliari, ha saputo da me della sconfitta perchè ogni volta a fine partita gli mando un messaggio per informarlo del risultato del Napoli.

Al Gimnasia la Plata la situazione non è rosea: la squadra è ultima in classifica, ma appena aprirà il mercato, il club rinforzerà la squadra anche perché mancano troppi giocatori.

Il Pampa Sosa ieri è andato al campo di allenamento e si è fatto firmare la maglia da Diego. La maglia è la numero 10, quella che Sosa ha indossato per il suo addio al Napoli.

Amichevole tra Napoli e Gimnasia? Sono stato 10 giorni con Maradona ed ho incontrato anche il presidente del Gimnasia che sarebbe felice di giocare un’amichevole con il Napoli. Ho promesso di parlarne con De Laurentiis e sarò a Napoli tra una settimana, quindi chiamerò o vedrò il presidente e gli porterò la richiesta del Gimnasia”.

