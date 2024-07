Castel di Sangro: tutti pronti, si parte per il secondo ritiro

Amichevoli, conferenze, incontri con i tifosi, spettacoli d’intrattenimento: è ricco il programma del ritiro di Castel di Sangro che parte oggi e durerà fino al 9 agosto (Corriere dello Sport)



Due settimane intense con la previsione di centoquarantamila presenze e una media di diecimila tifosi al giorno che si divideranno tra lo stadio Patini, sede degli allenamenti e le amichevoli, Piazza Plebiscito e il Teatro comunale Tosti dove martedì prossimo andrà in scena l’evento “Banche, calcio e impresa” al quale parteciperà anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Non mancheranno eventi di intrattenimento e spettacolo e, ovviamente, le conferenze stampa dei protagonisti. Ad inaugurarle dovrebbe essere il capitano Giovanni Di Lorenzo. Tre le amichevoli fissate: domenica 28 luglio la prima alle 20 contro il KF Egnatia, allo stesso orario mercoledì prossimo 31 luglio Napoli-Brest, ultimo test il 3 agosto contro il Girona alle 18.30 con biglietti già esauriti da giorni in poco tempo.

Si parte oggi all’ora di pranzo per l’Abruzzo e allenamenti al Patini nel pomeriggio. Ci sono i nazionali Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Buongiorno, Kvaratskhelia, Folorunsho e Lobotka (ancora qualche giorno di ferie per invece Olivera). Conte è pronto a proseguire il duro lavoro atletico iniziato nei dieci giorni di Dimaro, ma contestualmente con l’arrivo di tanti titolari incrementerà anche il lavoro tattico per lavorare sui principi di gioco. Mancano appena due settimane al primo impegno ufficiale, in programma il 10 agosto contro il Modena nei 32esimi di Coppa Italia, allo stadio Maradona.

Mancheranno: Ambrosino da ieri in prestito al Frosinone, Lindstrom alle visite mediche con l’Everton (che pagherà 3mln di prestito oneroso e eventuali 22 per il riscatto). Forse non ci sarà Leo Ostigard che va verso il Rennes (circa 7mln di euro al Napoli) mentre per Gaetano servirà ancora qualche giorno per definire il suo percorso che dovrebbe portarlo al Cagliari. Victor Osimhen? E’ del gruppo in attesa di novità da Parigi (dove è in programma un’altra missione del suo agente) o dall’Arabia Saudita mentre Lukaku resta in attesa di una svolta dopo che il Chelsea non l’ha inserito nella lista dei convocati per la tournée americana iniziata ieri.

