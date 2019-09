Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del gol messo a segno nella vittoria sul Napoli al San Paolo.

“E’ stata una serata bellissima, in uno stadio bellissimo. Poi non si vinceva da tanto. Diego? Allena la squadra della mia città e per cui tifo. Ho fatto gol nel suo stadio. Attaccante? C’è tanta concorrenza, c’è stato turnover. Ci alterniamo, ma il gruppo sta facendo bene”.

