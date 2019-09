Chiariello: “Giampaolo rischia ma non è il solo…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista.

“Ieri abbiamo provato a dare i voti alle principali squadre del campionato italiano. La sonora bocciatura, voto 4, l’avevo data al Milan, non tanto per il mercato, molto di prospettiva, quanto per la scelta dell’allenatore, bravo tecnico ma non da grande piazza. Il Milan, pur avendo inserito giocatori in rosa che dovrebbero essere titolari, si è affidato alla vecchia guardia. Ieri c’è stato un Milan discreto nel primo tempo e poi ribaltato da Belotti. Oggi la domanda è: mangerà il panettone il mister? Secondo il Milan sì. Ma il calcio è così, i risultati sono i padroni. Se Giampaolo continua su questa strada, non arriverà a Natale. Ma c’è un altro allenatore che deve stare molto attento, perchè rischia la graticola pur essendo dotato di grande curriculum: Carlo Ancelotti. Se non vince a Brescia, Genk e Torino, la graticola è garantita”.

