CdM – Napoli, stasera previsti 25 mila spettatori. Promozione per Lazio e Juve

Il Corriere del Mezzogiorno parla degli spettatori previsti per questa sera per la partita tra Napoli e Fiorentina; non il pubblico delle grandi occasioni.

Si parla, infatti, di circa 25 mila spettatori previsti al San Paolo. La prevendita non è andata bene e si prevedono ampi spazi vuoti allo stadio. Inoltre la questione tra il Napoli, i tifosi delle curve e la Questura sembra ancora lontana da una risoluzione.

In particolare, la Questura rimane ferma nelle sue posizioni ed intende far rispettare il regolamento. L’incontro, poi, è tutt’altro che facile, riporta il quotidiano, ed i palchetti per lanciare i cori sembra una soluzione lontana, così come quella dei biglietti non numerati.

Nel frattempo il Napoli ha fatto partire una promozione che coinvolge i due prossimi match, contro Lazio e Juventus.

La promozione riguarda il poter acquistare un biglietto per la partita contro la Lazio ad un prezzo speciale; questa promozione si applicherà se si acquisterà un biglietto per la partita di campionato contro la Juventus e contestualmente anche quello per la partita di Coppa Italia. In più dovrà essere lo stesso settore e lo stesso utilizzatore.

