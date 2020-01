I nervi sono molto tesi tra Inter e Roma, dopo che lo scambio Politano-Spinazzola è saltato. In particolare, la società giallorossa è furibonda.

In più la Roma pare stia pensando di agire attraverso vie legali per come si è conclusa la vicenda. I legali, infatti, stanno valutando la possibilità di fare causa all’Inter.

Dopo la querelle estiva che riguardava Dzeko, questa seconda vicenda ha fatto sì che i rapporti tra le due società siano ancora più tesi.

