CdM – Protesta tifosi ultrà per il regolamento d’uso, possibili novità in vista

La protesta dei tifosi ultrà del Napoli, per il regolamento d’uso del San Paolo, sta tenendo banco da diverse settimane.

Ma, a quanto pare, è possibile che una soluzione è in vista. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il Napoli stia pensando ad una possibile soluzione per far tornare i tifosi allo stadio.

Secondo il quotidiano una delle soluzioni è quella di emanare alcuni biglietti senza numerazione per le curve; in questo modo si può dare la possibilità agli ultrà di aggregarsi e lanciare cori di sostegno alla squadra senza andare incontro al rischio di avere multe.

