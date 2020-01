Repubblica – Ospina sorpassa Meret nelle gerarchie di Gattuso

La Repubblica in edicola oggi si sofferma a parlare del ribaltone nelle gerarchie in porta per Gattuso, con Ospina preferito a Meret.

Il quotidiano, entrando nel particolare, parla di tre motivi per cui c’è stato questo ribaltone. Motivi individuati in “leadership, esperienza e per la capacità di giocare il pallone con i piedi“.

Questo ha portato Gattuso a preferire Ospina; la Repubblica conclude che comunque tra il colombiano e Meret sarà un lungo ballottaggio in cui per il momento il primo è favorito sul secondo.

