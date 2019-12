Il Corriere dello Sport riporta la voce che Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di andare di nuovo in Premier League, all’Everton.

Una voce che per ora non ha riscontro, come riporta stesso il quotidiano. Ma il motivo dell’ipotesi di Ibrahimovic all’Everton è Carlo Ancelotti, che a breve dovrebbe essere il nuovo allenatore del club inglese.

Un possibile colpo di scena dunque, anche se bisognerà attendere ancora un po’ per capire meglio il futuro dello svedese.

