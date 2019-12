CdS – Christillin: “Da anni Uefa e Fifa combattono per la parità dei diritti tra uomo e donna”

La consigliera Evelina Christillin ha parlato della lotta per la parità dei diritti tra uomo e donna nel calcio, una battaglia considerata vinta.

Questo perché sia Uefa e Fifa ci hanno investito ed anche il calcio italiano lo sta facendo. Investimenti importanti quelli fatti nel calcio femminile e la consigliera Christillin si augura che “pur rispettando una cultura millenaria, anche l’Arabia Saudita si adegui a certi canoni”.

Domenica si capirà se c’è stato il passo in avanti in questo senso, ma sono pochi i dubbi. Lo stadio (il King Saud University di Riyad) sarà tutto esaurito e non c’è stata alcuna limitazione per le donne nell’acquistare il biglietto.

Undici mesi fa non è stato così perché la “rivoluzione” era recente e non c’era stata possibilità di adeguare l’impianto di Gedda. In pratica non tutti i settori avevano i bagni per le donne e a Riyad non ci sarà una tribuna riservata agli uomini ed una alle famiglie.

