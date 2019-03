CdS: Ancelotti domani si affiderà al centrocampo dei titolarissimi, in attacco Milik e Insigne

L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad ipotizzare la formazione che schiererà Carlo Ancelotti contro il Salisburgo

La coppia dei difensori sarà sicuramente Chiriches-Luperto visto l’infortunio di Albiol e le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly, tra i pali dovrebbe esserci Meret che non ha giocato in campionato per squalifica.

“Per quel che riguarda il resto della formazione, sulle fasce, in difesa, agiranno Hysaj e Mario Rui, mentre a centrocampo si rivedrà la linea che ormai è possibile definire titolarissima: Callejon, Allan, Fabián, Zielinski (eccezion fatta per il brasiliano, tutti a riposo al Mapei); in attacco, spazio alla coppia composta da Milik, che sei giorni fa ha spezzato il digiuno stagionale in Europa, e Insigne“

