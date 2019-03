Tuttosport: De Laurentiis sarà a Salisburgo con la squadra

De Laurentiis partirà con la squadra in direzione Salisburgo, lo annuncia Tuttosport:

“Ieri il patron ha partecipato all’incontro per le Universiadi in programma alla Mostra d’Oltremare, lasciando anche il tavolo anzitempo e visibilmente arrabbiato. La sua presenza a Salisburgo però, sarà utile a trasmettere la tensione giusta al Napoli capitanato da Insigne, bersagliato di critiche in questi giorni per quello sfogo nel post Sassuolo che nasconde forse una richiesta ai suoi tifosi: criticarlo di meno”.

