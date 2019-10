CdS – Ancelotti non esclude il 4-3-3 con il tridente leggero

Il Corriere dello Sport riferisce che Carlo Ancelotti, ieri in allenamento, ha provato il tridente leggero in attacco; possibile che il 4-3-3 non sia scartato.

Per ritrovare la verve offensiva Ancelotti potrebbe affidarsi al 4-3-3. A riferirlo è il Corriere dello Sport che parla di come il mister ieri in allenamento ha provato il tridente di attacco leggero. I tre ad essere provati sono stati Callejon-Mertens-Insigne, come nell’era di Sarri.

Il quotidiano continua scrivendo che questo è un possibile indizio del fatto che il modulo non è scartato a prescindere. Una scelta che corrisponde al ritorno ad un vecchio marchio di fabbrica.

