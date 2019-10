Doveri alla sua quarta sfida tra Torino e Napoli, il ricordo dell’espulsione di Fabiàn

Per Torino-Napoli, posticipo delle ore 18:00 della settima giornata del campionato di Serie A in programma domenica 6 ottobre, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Daniele DOVERI di Roma;

assistenti di linea: Giallatini e Passeri;

IV uomo: Pasqua;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: Ranghetti.

Daniele Doveri è nato a Volterra in provincia di Pisa. Il 41enne arbitro della sezione arbitrale Roma 1 di professione impiegato, è alla sua decima stagione nella Can di Serie A e B. Internazionale dal 2018 ha finora diretto 148 gare in Serie A.

Il Napoli è la squadra che Doveri ha più volte diretto in carriera. Tra Serie A e Coppa Italia sono 23 i precedenti di Doveri con il Napoli. Per gli azzurri un bilancio decisamente positivo con 14 vittorie (5 in trasferta), 6 pareggi (2 in trasferta) e 3 sconfitte (2 in trasferta). In questa stagione è alla sua prima direzione di gara di una partita del Napoli. Nella scorsa stagione in Milan-Napoli Doveri ha espulso Fabiàn per doppio giallo dopo un fallo di mano inesistente.

Sono 15 i precedenti di Doveri con il Torino e i granata hanno ottenuto 4 vittorie (1 in casa), 5 pareggi (3 in casa) e 6 sconfitte (2 in casa). In quest stagione ha arbitrato Atalanta-Torino 2-3.

Doveri ha già diretto tre volte le sfide tra Torino e Napoli, questi i risultati:

17 marzo 2014: Torino-Napoli 0-1; 18 dicembre 2016: Napoli-Torino 5-3; 6 maggio 2018: Napoli-Torino 2-2.

Arbitro che dialoga molto con i calciatori in campo ma è pronto a vestirsi d’autorità quando la partita lo richiede. Media dei cartellini gialli (4,52 a partita), più alta è la media dei cartellini rossi (circa 1 ogni 2,8 partite).

