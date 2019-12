CdS – Casting regista per il Napoli, si ipotizzano quattro nomi

Il Corriere dello Sport prova a fare il punto sul mercato del Napoli per quanto riguarda il centrocampo; quattro i nomi ipotizzati.

Con il mercato di gennaio in avvicinamento, il Napoli proverà a regalare soprattutto un regista a Gattuso. Il Corriere dello Sport ipotizza quattro nomi in una possibile lista azzurra per rinforzare il centrocampo.

Il primo obiettivo, e quello principale, è Lucas Torreira, un nome già anticipato dalla redazione di 100×100 Napoli qualche giorno fa. Le altre ipotesi portano ad alcuni nomi di cui si è parlato nelle settimane scorse; in particolare il quotidiano riporta che le ipotesi portano ai nomi di Berge, Lobotka e Soumaré.

Infine il quotidiano riferisce di Sofyan Amrabat, per il quale il Napoli sta trattando con l’Hellas Verona. Ma questa è un’operazione per giugno.

