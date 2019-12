Napoli, il punto sul mercato di gennaio e sui rinnovi

Tra le voci sui rinnovi e quelle sui possibili obiettivi di mercato invernale del Napoli, si prospetta un mese di gennaio interessante.

Voci sui rinnovi, tra l’altro, ampiamente anticipate dalla redazione di 100×100 Napoli già una settimana fa (nel particolare, il 12 dicembre). In quell’occasione si è riferito per la prima volta dei probabili rinnovi di Allan e Callejon con il Napoli; questo a dispetto delle voci, dei mesi scorsi, che li volevano probabili partenti.

L’altra situazione spinosa è quella relativa a Elseid Hysaj, su cui si dovrà vedere cosa succederà; a tal proposito è stata la stessa direttrice Italia Mele a riferire le ultime:

“Il Napoli dovrà innanzi tutto decidere cosa fare con Hysaj. Il calciatore ha bisogno di giocare per poter discutere un eventuale rinnovo, altrimenti o si cede a gennaio o si rischia di perderlo a zero.

Se si vuole correre questo rischio si potrà prendere un terzino sinistro, altrimenti l’albanese potrà essere l’alternativa a Mario Rui e lo si inserirà in lista.”

Il punto sul mercato del Napoli

Il primo obiettivo, e quello principale, per il centrocampo è Lucas Torreira; il centrocampista all’Arsenal sta trovando poco spazio. Il suo nome lo si è anticipato la settimana scorsa, come successo per i rinnovi di Allan e Callejon.

Infine l’ultimo nome della possibile lista di obiettivi è quello di Jeremie Boga, in forze al Sassuolo; l’attaccante sta disputando una buona stagione con i neroverdi e la partita di domenica rappresenterà una buona occasione per vederlo da vicino.

