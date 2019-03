CdS: con il Salisburgo un solo cambio per Ancelotti rispetto alla partita con la Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla probabile formazione di Carlo Ancelotti:

“In porta giocherà ancora Meret; e la linea a quattro davanti a lui dovrebbe essere composta da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Il portoghese, fuori sin dalla Fiorentina per un problema muscolare, ha recuperato ed è pronto a riprendere possesso della fascia di competenza. Per il resto tutto lascia presagire che il centrocampo e l’attacco non subiranno variazioni: Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski in mediana; e davanti Milik e Insigne. A conti fatti, l’unico cambio in termini di uomini dovrebbe essere Mario Rui per Malcuit”.

