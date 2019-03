Il Mattino: Ghoulam non è tornato ai suoi livelli, ha un desiderio condiviso con la società

Faouzi Ghoulam non è tornato a giocare come prima dell’infortunio

L’edizione odierna de Il Mattino ha messo in evidenza che Ghoulam prima dell’infortunio era tra i primi sia per chilomentri percorsi in campo sia per distanza fatta in sprint tra i giocatori azzuri, cosa che non è accaduta invece nele 4 gare giocate da titolare quest’anno.

Nessun allarme però, secondo il quotidiano Faouzi ha un desiderio per fine stagione: “Il desiderio condiviso tra il giocatore, il suo entourage e la società di trovare quelle strutture che possano garantire all’esterno di rafforzare ulteriormente i muscoli ed i legamenti interessati attraverso trattamenti specifici. Sono trattamenti che possono garantire sicurezza nel cambio di direzione e nel contrasto, aspetti determinanti nel gioco di Ghoulam”

