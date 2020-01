CdS – Demme, manca l’ufficialità: il motivo per cui non è arrivata

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta che per Diego Demme non c’è stato ancora un annuncio ufficiale da parte del Napoli.

Il centrocampista, però, ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri ed è andato alla Filmauro per firmare il contratto. Il motivo della mancata ufficialità dell’operazione è dovuto a dettagli burocratici che impediscono, appunto, l’annuncio di una trattativa già chiusa.

Il quotidiano riporta che Demme, questa mattina, incontrerà Gattuso ed i suoi nuovi compagni di squadra; con la squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura, poi tiferà la sua nuova squadra dalla tv che saranno impegnati domani contro la Lazio.

Comments

comments