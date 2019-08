Cds – Domani l’agente di Llorente a Castelvolturno

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Cds, nella giornata di domani l’agente di Fernando Llorente sarà a Castelvolturno.

“Castel Volturno, centro sportivo del Napoli, oltre la Pineta c’è il mare, che aiuta, e di qua c’è Giuntoli, che attende una serie di ospiti, e sono pro- curatori, avvolti nelle auto con vetri oscurati: succederà anco- ra, anche domani, quando arri- verà il management di Fernan- do Llorente, trentaquattro anni, una finale di Champions League appena giocata (ahilui per- duta), una carriera abbaglian- te come lo sguardo seducente dell’hombre vertical che anco- ra tramortisce i centrali difensi- vi e fa sospirar le donne.”

