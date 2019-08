Toni: “Icardi? Napoli la squadra perfetta per lui”

Luca Toni, ex attaccante e campione del mondo con l’Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta Dello Sport.

Se fosse Icardi, dove andrebbe?

«Al Napoli: quel tipo di gioco esalta il centravanti d’area come Icardi. Mi sorprenderebbe invece se andasse alla Juve perché non lo vedo bene in coppia con Ronaldo. Icardi si è trovato in un casino che non si aspettava: pensava di stimolare l’ambiente con qualche di- chiarazione forte, invece tra lui e la moglie hanno rovinato tutto. Peccato, perché sul campo è sempre stato bravo.

Finora i numeri sono dalla parte di Icardi, però Milik è sta to condizionato dagli infortuni. Nel gioco del Napoli potrebbe segnare parecchio anche lui. Sono curioso di vedere Lozano : è difficile ambientarsi in fretta in Italia».

