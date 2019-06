CdS – Insigne e Lozano insieme, si può fare

Nonostante il fatto che si parli della trattativa per arrivare a Lozano, il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione di Insigne.

Il Corriere dello Sport parla anche della situazione di Insigne, dopo il patto del mese scorso. Un patto che ha messo in chiaro la volontà di continuare il percorso insieme, nel migliore dei modi possibili. Poi, però, c’è anche la trattativa per portare Hirving Lozano a Napoli.

Un arrivo che, nel caso, non escluderebbe affatto l’attaccante napoletano. Ancelotti se li potrebbe godere entrambi, soprattutto per il tasso tecnico e gestirli come meglio crede; tutto per far esaltare il progetto tattico e d’altronde, si sa, le fasce sono due: sinistra e destra.

fonte: Corriere dello Sport.

